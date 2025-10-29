Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» с Василевским победить в гостях «Нэшвилл»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «Тампы» голом в пустые ворота и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота гостей защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 18 из 20 отражённых бросков в створ (90%).

Остальные шайбы «Лайтнинг» забрасывали Земгус Гиргенсонс (дубль, одна — в пустые ворота), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуар Д'Астус, за «Нэшвилл» отличились Люк Евангелиста и Филип Форсберг.