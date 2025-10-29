Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» с Василевским победить в гостях «Нэшвилл»
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 10:31 0:2 Хагель (Чирелли) – 35:37 1:2 Евангелиста (Хаула, Шей) – 45:05 (pp) 1:3 Д'Астус (Пойнт, Кучеров) – 47:58 2:3 Форсберг (Евангелиста, Хаула) – 57:54 2:4 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 59:07 2:5 Гиргенсонс (Хольмберг, Чернак) – 59:33
В составе «Тампы» голом в пустые ворота и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота гостей защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 18 из 20 отражённых бросков в створ (90%).
Остальные шайбы «Лайтнинг» забрасывали Земгус Гиргенсонс (дубль, одна — в пустые ворота), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуар Д'Астус, за «Нэшвилл» отличились Люк Евангелиста и Филип Форсберг.
