Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нэшвилл Предаторз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 29 октября 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и ассист Кучерова помогли «Тампе» с Василевским победить в гостях «Нэшвилл»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 10:31     0:2 Хагель (Чирелли) – 35:37     1:2 Евангелиста (Хаула, Шей) – 45:05 (pp)     1:3 Д'Астус (Пойнт, Кучеров) – 47:58     2:3 Форсберг (Евангелиста, Хаула) – 57:54     2:4 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 59:07     2:5 Гиргенсонс (Хольмберг, Чернак) – 59:33    

В составе «Тампы» голом в пустые ворота и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Ворота гостей защищал голкипер Андрей Василевский, на счету которого 18 из 20 отражённых бросков в створ (90%).

Остальные шайбы «Лайтнинг» забрасывали Земгус Гиргенсонс (дубль, одна — в пустые ворота), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуар Д'Астус, за «Нэшвилл» отличились Люк Евангелиста и Филип Форсберг.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android