«Миннесота» проиграла «Виннипегу» в овертайме матча с голами Капризова и Наместникова

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс». Гости победили в овертайме со счётом 4:3 OT.

Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Владислав Наместников («Виннипег») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Одноклубники Капризова Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров результативными действиями не отметились.

Авторами остальных голов стали Габриэль Виларди («Джетс»), Брок Фэйбер («Уайлд»), Маркус Юханссон («Уайлд»), Нино Нидеррайтер («Джетс») и Кайл Коннор («Джетс») в овертайме.