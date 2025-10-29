Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Виннипег Джетс, результат матча 29 октября 2025, счет 3:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Миннесота» проиграла «Виннипегу» в овертайме матча с голами Капризова и Наместникова
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс». Гости победили в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Стэнли, Пионк) – 12:16     0:2 Наместников (Пионк, Стэнли) – 12:38     1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 26:03     2:2 Фэйбер (Росси, Хиностроза) – 33:12     3:2 Юханссон (Фэйбер, Росси) – 43:48 (pp)     3:3 Нидеррайтер (Нюквист, Бэррон) – 51:35     3:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:46    

Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Владислав Наместников («Виннипег») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Одноклубники Капризова Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров результативными действиями не отметились.

Авторами остальных голов стали Габриэль Виларди («Джетс»), Брок Фэйбер («Уайлд»), Маркус Юханссон («Уайлд»), Нино Нидеррайтер («Джетс») и Кайл Коннор («Джетс») в овертайме.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android