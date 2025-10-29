«Миннесота» проиграла «Виннипегу» в овертайме матча с голами Капризова и Наместникова
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Виннипег Джетс». Гости победили в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Стэнли, Пионк) – 12:16 0:2 Наместников (Пионк, Стэнли) – 12:38 1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 26:03 2:2 Фэйбер (Росси, Хиностроза) – 33:12 3:2 Юханссон (Фэйбер, Росси) – 43:48 (pp) 3:3 Нидеррайтер (Нюквист, Бэррон) – 51:35 3:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 60:46
Заброшенными шайбами отметились российские нападающие Владислав Наместников («Виннипег») и Кирилл Капризов («Миннесота»). Одноклубники Капризова Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров результативными действиями не отметились.
Авторами остальных голов стали Габриэль Виларди («Джетс»), Брок Фэйбер («Уайлд»), Маркус Юханссон («Уайлд»), Нино Нидеррайтер («Джетс») и Кайл Коннор («Джетс») в овертайме.
