Главная Хоккей Новости

Колтон Парэйко стал четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:15 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (Парэйко, Броберг) – 00:47     1:1 Шьяро (Эпплтон, Дебринкэт) – 12:01     1:2 Дебринкэт (Зайдер, Ларкин) – 19:24 (pp)     1:3 Ларкин (Эдвинссон, Рэймонд) – 31:14     1:4 Сёдерблом (Расмуссен, ван Римсдайк) – 32:56     2:4 Кайру (Зутер) – 55:36     2:5 Ларкин (Рэймонд) – 58:53    

Счёт в матче открыл нападающий «музыкантов» Брэйден Шенн, одним из ассистентов которого выступил Колтон Парэйко. Для канадского игрока обороны это результативное действие стало 300-м за карьеру в клубе.

Таким образом, Парэйко стал всего четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис». Ранее эту отметку также преодолели Эл Макиннис (452), Алекс Пьетранджело (450) и Крис Пронгер (356).

32-летний Парэйко на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «Сент-Луис».

