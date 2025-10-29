Колтон Парэйко стал четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис»
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:15 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Шенн (Парэйко, Броберг) – 00:47 1:1 Шьяро (Эпплтон, Дебринкэт) – 12:01 1:2 Дебринкэт (Зайдер, Ларкин) – 19:24 (pp) 1:3 Ларкин (Эдвинссон, Рэймонд) – 31:14 1:4 Сёдерблом (Расмуссен, ван Римсдайк) – 32:56 2:4 Кайру (Зутер) – 55:36 2:5 Ларкин (Рэймонд) – 58:53
Счёт в матче открыл нападающий «музыкантов» Брэйден Шенн, одним из ассистентов которого выступил Колтон Парэйко. Для канадского игрока обороны это результативное действие стало 300-м за карьеру в клубе.
Таким образом, Парэйко стал всего четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис». Ранее эту отметку также преодолели Эл Макиннис (452), Алекс Пьетранджело (450) и Крис Пронгер (356).
32-летний Парэйко на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «Сент-Луис».
Комментарии
- 29 октября 2025
-
06:22
-
06:17
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:40
-
05:29
-
04:45
-
04:33
-
04:19
-
03:50
-
03:14
-
02:41
-
02:25
-
02:15
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:03
-
22:53
-
22:37
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
20:50
-
20:24