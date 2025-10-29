Колтон Парэйко стал четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Детройт Ред Уингз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:1.

Счёт в матче открыл нападающий «музыкантов» Брэйден Шенн, одним из ассистентов которого выступил Колтон Парэйко. Для канадского игрока обороны это результативное действие стало 300-м за карьеру в клубе.

Таким образом, Парэйко стал всего четвёртым защитником в истории, набравшим 300+ очков за «Сент-Луис». Ранее эту отметку также преодолели Эл Макиннис (452), Алекс Пьетранджело (450) и Крис Пронгер (356).

32-летний Парэйко на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «Сент-Луис».