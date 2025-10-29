Марченко стал третьим в истории «Коламбуса» по скорости достижения 150 очков в НХЛ

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов, его партнёр по команде Кирилл Марченко оформил ассист. Это результативное действие стало для российского форварда 150-м за карьеру в клубе и всей лиге.

Проводивший сегодня 225-й матч за карьеру в североамериканской лиге 25-летний нападающий стал третьим в истории «Коламбуса» по скорости достижения 150 очков в НХЛ. Быстрее были только Рик Нэш (208 матчей) и Пьер-Люк Дюбуа (217).