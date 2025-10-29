Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби принял участие в массовой стычке перед буллитами в матче с «Филадельфией»

Сидни Кросби принял участие в массовой стычке перед буллитами в матче с «Филадельфией»
Сидни Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Манта, Дамба) – 10:19     1:1 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 17:25 (pp)     2:1 Конечны (Кутюрье, Бринк) – 22:46     2:2 Кросби (Холландер, Раст) – 51:57     3:2 Бринк – 65:00    

Сразу после завершения овертайма на льду произошло массовое выяснение отношение, в котором приняли участие все находившиеся на площадки полевые хоккеисты команд. По итогам инцидента главные арбитры Крис Ли и Майкл Маркович выписали по десятиминутному штрафу восьми игрокам.

Со стороны «Филадельфии» дисциплинарные штрафы получили Джейми Драйсдейл, Тайсон Фёрстер, Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс. У «Питтсбурга» были наказаны Ноэль Аччари, Паркер Уозерспун, Райан Ши и Сидни Кросби.

Материалы по теме
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Легенды не стареют! Кросби набрал 1700-е очко в НХЛ, а Малкин стал лучшим бомбардиром лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android