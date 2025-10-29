Сидни Кросби принял участие в массовой стычке перед буллитами в матче с «Филадельфией»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Сразу после завершения овертайма на льду произошло массовое выяснение отношение, в котором приняли участие все находившиеся на площадки полевые хоккеисты команд. По итогам инцидента главные арбитры Крис Ли и Майкл Маркович выписали по десятиминутному штрафу восьми игрокам.

Со стороны «Филадельфии» дисциплинарные штрафы получили Джейми Драйсдейл, Тайсон Фёрстер, Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс. У «Питтсбурга» были наказаны Ноэль Аччари, Паркер Уозерспун, Райан Ши и Сидни Кросби.