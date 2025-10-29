Сидни Кросби принял участие в массовой стычке перед буллитами в матче с «Филадельфией»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
Сразу после завершения овертайма на льду произошло массовое выяснение отношение, в котором приняли участие все находившиеся на площадки полевые хоккеисты команд. По итогам инцидента главные арбитры Крис Ли и Майкл Маркович выписали по десятиминутному штрафу восьми игрокам.
Со стороны «Филадельфии» дисциплинарные штрафы получили Джейми Драйсдейл, Тайсон Фёрстер, Оуэн Типпетт и Тревор Зеграс. У «Питтсбурга» были наказаны Ноэль Аччари, Паркер Уозерспун, Райан Ши и Сидни Кросби.
- 29 октября 2025
-
06:22
-
06:17
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:40
-
05:29
-
04:45
-
04:33
-
04:19
-
03:50
-
03:14
-
02:41
-
02:25
-
02:15
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:03
-
22:53
-
22:37
-
22:31
-
22:22
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:42
-
21:29
-
21:24
-
21:10
-
20:50
-
20:24