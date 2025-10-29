Джек Айкел повторил редкое достижение Павла Дорофеева в истории «Вегаса» в НХЛ

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» дублем отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Ещё один дубль записал на свой счёт и американский форвард «Вегаса» Джек Айкел. Также в активе звезды НХЛ ещё и результативная передача. Таким образом, в общей сложности Айкел сегодня набрал 3 (2+1) очка.

28 октября Джек отметил 29-й день рождения. Как сообщает пресс-служба НХЛ, американский форвард стал всего вторым игроком в истории «Вегаса» в НХЛ, которому удалось набрать три очка за матч в день своего рождения. 26 октября 2024 года (стоит заметить, что даты матчей указаны по североамериканскому времени) подобным достижением отметился Дорофеев.