Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джек Айкел повторил редкое достижение Павла Дорофеева в истории «Вегаса» в НХЛ

Джек Айкел повторил редкое достижение Павла Дорофеева в истории «Вегаса» в НХЛ
Джек Айкел
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе «Вегаса» дублем отметился российский нападающий Павел Дорофеев. Ещё один дубль записал на свой счёт и американский форвард «Вегаса» Джек Айкел. Также в активе звезды НХЛ ещё и результативная передача. Таким образом, в общей сложности Айкел сегодня набрал 3 (2+1) очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Свечников (Ахо) – 03:46 (pp)     1:1 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 06:27     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 18:03 (pp)     2:2 Мартинук – 32:07     3:2 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 42:31     3:3 Хауден (Рейнхардт, Колесар) – 46:10     3:4 Айкел (Барбашёв) – 55:01     3:5 Айкел (Барбашёв, Марнер) – 57:36     3:6 Гертл (Карлссон) – 59:38    

28 октября Джек отметил 29-й день рождения. Как сообщает пресс-служба НХЛ, американский форвард стал всего вторым игроком в истории «Вегаса» в НХЛ, которому удалось набрать три очка за матч в день своего рождения. 26 октября 2024 года (стоит заметить, что даты матчей указаны по североамериканскому времени) подобным достижением отметился Дорофеев.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 октября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Пирсон (Карлссон) – 01:57     2:0 Айкел (Стоун, Пьетранджело) – 03:47     3:0 Хауден (Гертл, Дорофеев) – 16:46     3:1 Гранлунд (Эклунд, Ферраро) – 30:13     4:1 Карлссон (Пьетранджело) – 31:10 (sh)     5:1 Дорофеев (Теодор, Стоун) – 39:26 (pp)     5:2 Штурм – 39:41     6:2 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 51:10     6:3 Канин (Зеттерлунд) – 53:29     7:3 Хауден (Дорофеев, Гертл) – 57:07    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android