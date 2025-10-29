«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче с 10 голами, у Зуба и Левшунова по передаче

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.

Результативными передачами отметились российский защитник «Оттавы» Артём Зуб и белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов.