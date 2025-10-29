Скидки
Чикаго Блэкхоукс — Оттава Сенаторз, результат матча 29 октября 2025, счет 7:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче с 10 голами, у Зуба и Левшунова по передаче
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:45 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дак (Кревьер, Фолиньо) – 06:47     2:0 Кревьер (Дикинсон, Власик) – 12:06     3:0 Бедард (Бураковски, Назар) – 17:53 (pp)     4:0 Бедард (Грызлик, Левшунов) – 22:58     4:1 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 24:58     4:2 Амадио (Зуб) – 27:09     4:3 Штюцле (Матинпало, Батерсон) – 28:31     5:3 Бедард (Грин) – 43:46     6:3 Донато (Бедард, Бураковски) – 48:24     7:3 Назар (Фолиньо) – 52:44 (sh)    

Результативными передачами отметились российский защитник «Оттавы» Артём Зуб и белорусский защитник «Чикаго» Артём Левшунов.

