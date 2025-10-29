Скидки
Нападающий «Юты» Логан Кули стал автором исторического достижения в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Юту Мамонт». После двух периодов хозяева впереди — 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер) – 09:25     0:2 Петерка – 17:45     1:2 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 20:22     2:2 Ховард (Хенрик) – 23:13     2:3 Хэйтон (Шмальц, Сергачёв) – 28:19     3:3 Драйзайтль (Уолман, Бушар) – 33:33     4:3 Эмберсон (Хенрик, Экхольм) – 34:10     5:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 37:56     6:3 Макдэвид (Бушар) – 57:34    

При этом счёт в матче был открыт гостями — на 10-й минуте отличился нападающий «Юты» Логан Кули. Для американского форварда эта шайба стала восьмой в нынешнем сезоне. Примечательно, что каждый из голов Логана в нынешнем сезоне состоялся в первых периодах матчей.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря этому обстоятельству 21-летний форвард стал автором исторического достижения в лиге. Кули стал первым игроком за всю многолетнюю историю НХЛ, которому удалось забросить все первые восемь шайб в сезоне в стартовых отрезках встреч.

Интересно, что однажды в нынешнем сезоне Логан даже оформил хет-трик, уложив все шайбы в 11 минут со стартового вбрасывания.

Главная сенсация НХЛ! «Юта» делит первое место в лиге и выиграла уже семь матчей подряд
