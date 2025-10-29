Нападающий «Юты» Логан Кули стал автором исторического достижения в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Юту Мамонт». После двух периодов хозяева впереди — 5:3.
При этом счёт в матче был открыт гостями — на 10-й минуте отличился нападающий «Юты» Логан Кули. Для американского форварда эта шайба стала восьмой в нынешнем сезоне. Примечательно, что каждый из голов Логана в нынешнем сезоне состоялся в первых периодах матчей.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, благодаря этому обстоятельству 21-летний форвард стал автором исторического достижения в лиге. Кули стал первым игроком за всю многолетнюю историю НХЛ, которому удалось забросить все первые восемь шайб в сезоне в стартовых отрезках встреч.
Интересно, что однажды в нынешнем сезоне Логан даже оформил хет-трик, уложив все шайбы в 11 минут со стартового вбрасывания.
