Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил дебютный хет-трик в лиге

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард. Первый номер драфта НХЛ 2023 года оформил дебютный хет-трик за карьеру в североамериканской лиге, забросив третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард проводит третий сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате в активе Коннора 12 (6+6) очков в 10 матчах.