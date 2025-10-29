Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил дебютный хет-трик в лиге
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:45 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дак (Кревьер, Фолиньо) – 06:47 2:0 Кревьер (Дикинсон, Власик) – 12:06 3:0 Бедард (Бураковски, Назар) – 17:53 (pp) 4:0 Бедард (Грызлик, Левшунов) – 22:58 4:1 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 24:58 4:2 Амадио (Зуб) – 27:09 4:3 Штюцле (Матинпало, Батерсон) – 28:31 5:3 Бедард (Грин) – 43:46 6:3 Донато (Бедард, Бураковски) – 48:24 7:3 Назар (Фолиньо) – 52:44 (sh)
В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард. Первый номер драфта НХЛ 2023 года оформил дебютный хет-трик за карьеру в североамериканской лиге, забросив третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды в матче.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Канадский форвард проводит третий сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате в активе Коннора 12 (6+6) очков в 10 матчах.
