Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил дебютный хет-трик в лиге

Первый номер драфта НХЛ 2023 года Коннор Бедард оформил дебютный хет-трик в лиге
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:45 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
7 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дак (Кревьер, Фолиньо) – 06:47     2:0 Кревьер (Дикинсон, Власик) – 12:06     3:0 Бедард (Бураковски, Назар) – 17:53 (pp)     4:0 Бедард (Грызлик, Левшунов) – 22:58     4:1 Сандерсон (Батерсон, Штюцле) – 24:58     4:2 Амадио (Зуб) – 27:09     4:3 Штюцле (Матинпало, Батерсон) – 28:31     5:3 Бедард (Грин) – 43:46     6:3 Донато (Бедард, Бураковски) – 48:24     7:3 Назар (Фолиньо) – 52:44 (sh)    

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард. Первый номер драфта НХЛ 2023 года оформил дебютный хет-трик за карьеру в североамериканской лиге, забросив третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Канадский форвард проводит третий сезон в НХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате в активе Коннора 12 (6+6) очков в 10 матчах.

Материалы по теме
«Никто не боится Бедарда». Молодая звезда НХЛ испытывает большие проблемы
«Никто не боится Бедарда». Молодая звезда НХЛ испытывает большие проблемы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android