Первый гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нечас (Макар, Ничушкин) – 01:24 (pp) 2:0 Бардаков (Келли, Бриндли) – 03:49 3:0 Олофссон (Ашан, Ландеског) – 22:31 4:0 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 27:11 (pp) 5:0 Келли (Колтон, Бёрнс) – 28:39 5:1 Ноэсен (Коттер) – 30:08 5:2 Хэмилтон (Хьюз, Хьюз) – 31:48 5:3 Мерсер (Хишир, Майер) – 33:42 5:4 Хьюз (Братт) – 34:12 6:4 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 35:24 (pp) 7:4 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 43:10 (pp) 8:4 Олофссон (Друри) – 57:38
Российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в карьере НХЛ. Его одноклубник Валерий Ничушкин оформил результативный пас. Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» очков не набрал.
К середине второго периода «Эвеланш» повели со счётом 5:0, но с 31-й по 35-ю минуту «Дэвилз» забросили четыре шайбы подряд. После этого отрезка хозяева льда отличились трижды, увеличив разрыв с одной шайбы до четырёх.
