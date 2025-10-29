Скидки
Колорадо Эвеланш — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 29 октября 2025, счет 8:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Первый гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нечас (Макар, Ничушкин) – 01:24 (pp)     2:0 Бардаков (Келли, Бриндли) – 03:49     3:0 Олофссон (Ашан, Ландеског) – 22:31     4:0 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 27:11 (pp)     5:0 Келли (Колтон, Бёрнс) – 28:39     5:1 Ноэсен (Коттер) – 30:08     5:2 Хэмилтон (Хьюз, Хьюз) – 31:48     5:3 Мерсер (Хишир, Майер) – 33:42     5:4 Хьюз (Братт) – 34:12     6:4 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 35:24 (pp)     7:4 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 43:10 (pp)     8:4 Олофссон (Друри) – 57:38    

Российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в карьере НХЛ. Его одноклубник Валерий Ничушкин оформил результативный пас. Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» очков не набрал.

К середине второго периода «Эвеланш» повели со счётом 5:0, но с 31-й по 35-ю минуту «Дэвилз» забросили четыре шайбы подряд. После этого отрезка хозяева льда отличились трижды, увеличив разрыв с одной шайбы до четырёх.

