Первый гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:4.

Российский нападающий «Колорадо» Захар Бардаков отметился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в карьере НХЛ. Его одноклубник Валерий Ничушкин оформил результативный пас. Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» очков не набрал.

К середине второго периода «Эвеланш» повели со счётом 5:0, но с 31-й по 35-ю минуту «Дэвилз» забросили четыре шайбы подряд. После этого отрезка хозяева льда отличились трижды, увеличив разрыв с одной шайбы до четырёх.