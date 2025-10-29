Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перри хватило всего пяти матчей, чтобы повторить рекорд «Лос-Анджелеса» 33-летней давности

Перри хватило всего пяти матчей, чтобы повторить рекорд «Лос-Анджелеса» 33-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После первого периода гости впереди — 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
2 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Перри (Кларк, Лаферрье) – 10:54     0:2 Мэлотт (Перри, Эдмундсон) – 23:21     0:3 Даути (Дюмулен, Тюркотт) – 26:43     1:3 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 35:33     2:3 Курашев (Веннберг, Эклунд) – 37:16    

Счёт в матче открыл ветеран НХЛ Кори Перри. 40-летний нападающий «Лос-Анджелеса» забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, поразив ворота голкипера «акул» Ярослава Аскарова на 11-й минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря этому Кори повторил клубный рекорд «королей» по количеству голов в возрасте 40+. Сегодня он сравнялся по этому показателю с известным в прошлом защитником Ларри Робинсоном.

При этом Робинсон, находясь в этой возрастной категории, провёл 56 матчей в сезоне-1991/1992, тогда как Перри хватило пяти матчей, чтобы повторить его рекорд. Впрочем, Перри является форвардом.

Материалы по теме
40-летний Кори Перри стал автором исторического достижения в «Лос-Анджелесе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android