Перри хватило всего пяти матчей, чтобы повторить рекорд «Лос-Анджелеса» 33-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После первого периода гости впереди — 1:0.
Счёт в матче открыл ветеран НХЛ Кори Перри. 40-летний нападающий «Лос-Анджелеса» забросил свою третью шайбу в нынешнем сезоне, поразив ворота голкипера «акул» Ярослава Аскарова на 11-й минуте матча.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Благодаря этому Кори повторил клубный рекорд «королей» по количеству голов в возрасте 40+. Сегодня он сравнялся по этому показателю с известным в прошлом защитником Ларри Робинсоном.
При этом Робинсон, находясь в этой возрастной категории, провёл 56 матчей в сезоне-1991/1992, тогда как Перри хватило пяти матчей, чтобы повторить его рекорд. Впрочем, Перри является форвардом.
