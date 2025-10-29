Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Юту», у Сергачёва передача

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.