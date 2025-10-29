Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» победить «Юту», у Сергачёва передача
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Гюнтер) – 09:25 0:2 Петерка – 17:45 1:2 Экхольм (Драйзайтль, Бушар) – 20:22 2:2 Ховард (Хенрик) – 23:13 2:3 Хэйтон (Шмальц, Сергачёв) – 28:19 3:3 Драйзайтль (Уолман, Бушар) – 33:33 4:3 Эмберсон (Хенрик, Экхольм) – 34:10 5:3 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 37:56 6:3 Макдэвид (Бушар) – 57:34
