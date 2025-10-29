«Рейнджерс» одолели в гостях «Ванкувер», сменщик Шестёркина оформил шат-аут
Поделиться
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Кайлли, Фокс) – 17:28 0:2 Кэррик (Лафреньер, Фокс) – 58:25
Российские игроки «Рейнджерс» нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков очками за результативность не отметились. Голкипер гостей Игорь Шестёркин остался в запасе, его сменщик Джонатан Куик оформил шат-аут, отразив 23 броска.
Комментарии
- 29 октября 2025
-
07:55
-
07:50
-
07:40
-
07:35
-
07:22
-
07:15
-
07:09
-
07:00
-
06:55
-
06:38
-
06:33
-
06:22
-
06:17
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:40
-
05:29
-
04:45
-
04:33
-
04:19
-
03:50
-
03:14
-
02:41
-
02:25
-
02:15
- 28 октября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:03
-
22:53
-
22:37