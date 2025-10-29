Скидки
Ванкувер Кэнакс — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 29 октября 2025, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Рейнджерс» одолели в гостях «Ванкувер», сменщик Шестёркина оформил шат-аут
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Кайлли, Фокс) – 17:28     0:2 Кэррик (Лафреньер, Фокс) – 58:25    

Российские игроки «Рейнджерс» нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков очками за результативность не отметились. Голкипер гостей Игорь Шестёркин остался в запасе, его сменщик Джонатан Куик оформил шат-аут, отразив 23 броска.

Комментарии
