«Рейнджерс» одолели в гостях «Ванкувер», сменщик Шестёркина оформил шат-аут

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

Российские игроки «Рейнджерс» нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков очками за результативность не отметились. Голкипер гостей Игорь Шестёркин остался в запасе, его сменщик Джонатан Куик оформил шат-аут, отразив 23 броска.