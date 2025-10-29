Маккиннон вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов франшизы «Колорадо»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 8:4.

В составе «лавин» дублем отметился нападающий Натан Маккиннон. Второй гол в матче стал для канадского форварда 376-м за карьеру в клубе и лиге. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Эвеланш» Натан вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов франшизы «Колорадо», превзойдя показатель Милана Гейдука (375).

Клубный рекорд ещё долго будет принадлежать Джо Сакику (625). Второе место занимает Мишель Гуле (456), третье место пока ещё удерживает Петер Штястны (380).