Коннор Бедард установил новый рекорд «Чикаго», превзойдя достижение 34-летней давности

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки победили со счётом 7:3.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Коннор Бедард. Первый номер драфта НХЛ 2023 года оформил дебютный хет-трик за карьеру в североамериканской лиге, забросив третью, четвёртую и пятую шайбу своей команды в матче.

Таким образом, 20-летний форвард оформил оформил самый молодой натуральный хет-трик за всю историю «Чикаго». На момент сегодняшнего матча с «Оттавой» Коннору исполнилось 20 лет 103 дня. Предыдущий клубный рекорд в этой номинации был установлен Джереми Рёником в декабре 1991 года в возрасте 21 года и 324 дней.