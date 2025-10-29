Грицюк после поражения от «Колорадо» отреагировал на первый гол Бардакова за карьеру в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:8) поздравил форварда «лавин» Захара Бардакова с первым голом за карьеру в лиге.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нечас (Макар, Ничушкин) – 01:24 (pp) 2:0 Бардаков (Келли, Бриндли) – 03:49 3:0 Олофссон (Ашан, Ландеског) – 22:31 4:0 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 27:11 (pp) 5:0 Келли (Колтон, Бёрнс) – 28:39 5:1 Ноэсен (Коттер) – 30:08 5:2 Хэмилтон (Хьюз, Хьюз) – 31:48 5:3 Мерсер (Хишир, Майер) – 33:42 5:4 Хьюз (Братт) – 34:12 6:4 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 35:24 (pp) 7:4 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 43:10 (pp) 8:4 Олофссон (Друри) – 57:38
«Поздравляю лично от себя Бардюрчика. Хоть мы и соперники на льду, в жизни мы хорошие друзья. А у нас есть день, чтобы подумать, что не получилось сегодня, и улучшить свою игру в Сан-Хосе. Будем сильнее. Всем хорошего дня, меняем локацию», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее два российских форварда вместе выступали за СКА. Оба игрока покинули армейский клуб в межсезонье, перебравшись в Северную Америку.
