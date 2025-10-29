Грицюк после поражения от «Колорадо» отреагировал на первый гол Бардакова за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:8) поздравил форварда «лавин» Захара Бардакова с первым голом за карьеру в лиге.

«Поздравляю лично от себя Бардюрчика. Хоть мы и соперники на льду, в жизни мы хорошие друзья. А у нас есть день, чтобы подумать, что не получилось сегодня, и улучшить свою игру в Сан-Хосе. Будем сильнее. Всем хорошего дня, меняем локацию», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее два российских форварда вместе выступали за СКА. Оба игрока покинули армейский клуб в межсезонье, перебравшись в Северную Америку.