Грицюк после поражения от «Колорадо» отреагировал на первый гол Бардакова за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (4:8) поздравил форварда «лавин» Захара Бардакова с первым голом за карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нечас (Макар, Ничушкин) – 01:24 (pp)     2:0 Бардаков (Келли, Бриндли) – 03:49     3:0 Олофссон (Ашан, Ландеског) – 22:31     4:0 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 27:11 (pp)     5:0 Келли (Колтон, Бёрнс) – 28:39     5:1 Ноэсен (Коттер) – 30:08     5:2 Хэмилтон (Хьюз, Хьюз) – 31:48     5:3 Мерсер (Хишир, Майер) – 33:42     5:4 Хьюз (Братт) – 34:12     6:4 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 35:24 (pp)     7:4 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 43:10 (pp)     8:4 Олофссон (Друри) – 57:38    

«Поздравляю лично от себя Бардюрчика. Хоть мы и соперники на льду, в жизни мы хорошие друзья. А у нас есть день, чтобы подумать, что не получилось сегодня, и улучшить свою игру в Сан-Хосе. Будем сильнее. Всем хорошего дня, меняем локацию», — написал Грицюк в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее два российских форварда вместе выступали за СКА. Оба игрока покинули армейский клуб в межсезонье, перебравшись в Северную Америку.

