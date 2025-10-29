«Сиэтл» отыграл три шайбы в третьем периоде, но уступил «Монреалю» в овертайме

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу гостей.

Дублем в составе «Монреаля» отметился Коул Кофилд, забивший победный гол в овертайме. Ещё по шайбе в составе канадского клуба забросили Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. «Сиэтл» отыграл три шайбы по ходу третьего периода — голами отметились Шейн Райт и Брэндон Монтур, оформивший дубль и сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал.