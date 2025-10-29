Скидки
Сиэтл – Монреаль, результат матча 29 октября 2025, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Сиэтл» отыграл три шайбы в третьем периоде, но уступил «Монреалю» в овертайме
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась со счётом 4:3 в овертайме в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Кофилд (Судзуки, Добсон) – 10:25     0:2 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 17:28 (pp)     0:3 Ньюхук (Дак, Добсон) – 45:55 (pp)     1:3 Монтур (Каттон, Марчмент) – 48:57 (pp)     2:3 Райт (Монтур, Толванен) – 55:17     3:3 Монтур (Данн, Шварц) – 58:17     3:4 Кофилд (Судзуки, Хатсон) – 60:44    

Дублем в составе «Монреаля» отметился Коул Кофилд, забивший победный гол в овертайме. Ещё по шайбе в составе канадского клуба забросили Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. «Сиэтл» отыграл три шайбы по ходу третьего периода — голами отметились Шейн Райт и Брэндон Монтур, оформивший дубль и сравнявший счёт за полторы минуты до конца третьего периода. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов очков не набрал.

