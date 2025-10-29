Скидки
Результаты матчей НХЛ на 29 октября 2025 года

В ночь на 29 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 16 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 29 октября 2025 года:

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Калгари Флэймз» — 4:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:2 Б;
«Каролина Харрикейнз» – «Вегас Голден Найтс» — 3:6;
«Баффало Сэйбрз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 3:4 ОТ;
«Флорида Пантерз» – «Анахайм Дакс» — 2:3 Б;
«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2;
«Нэшвилл Предаторз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:5;
«Миннесота Уайлд» – «Виннипег Джетс» — 3:4 ОТ;
«Сент-Луис Блюз» – «Детройт Ред Уингз» — 2:5;
«Даллас Старз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 1:0;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Оттава Сенаторз» — 7:3;
«Колорадо Эвеланш» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 8:4;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Юта Мамонт» — 6:3;
«Ванкувер Кэнакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0:2;
«Сиэтл Кракен» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4 ОТ;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:3 (матч продолжается).

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 11 матчей возглавляет «Юта Мамонт». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 16 очков после 10 встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.

