«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» в калифорнийском дерби с семью голами

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Голами в составе «королей» отметились Кори Перри, Джефф Мэлотт, Дрю Даути и Брандт Кларк, забросивший победную шайбу в середине третьего периода при счёте 3:3. В составе «акул» шайбы забросили Уилл Смит, Филипп Курашев и Александер Веннберг. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы после 14 бросков по воротам.

В текущем сезоне «Сан-Хосе» одержал лишь две победы в 10 матчах.