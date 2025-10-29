Скидки
Сан-Хосе – Лос-Анджелес, результат матча 29 октября 2025, счет 3:4, НХЛ 2025/2026

«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» в калифорнийском дерби с семью голами
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Перри (Кларк, Лаферрье) – 10:54     0:2 Мэлотт (Перри, Эдмундсон) – 23:21     0:3 Даути (Дюмулен, Тюркотт) – 26:43     1:3 Смит (Селебрини, Тоффоли) – 35:33     2:3 Курашев (Веннберг, Эклунд) – 37:16     3:3 Веннберг (Курашев, Скиннер) – 44:48     3:4 Кларк (Кемпе, Эдмундсон) – 53:20    

Голами в составе «королей» отметились Кори Перри, Джефф Мэлотт, Дрю Даути и Брандт Кларк, забросивший победную шайбу в середине третьего периода при счёте 3:3. В составе «акул» шайбы забросили Уилл Смит, Филипп Курашев и Александер Веннберг. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров пропустил четыре шайбы после 14 бросков по воротам.

В текущем сезоне «Сан-Хосе» одержал лишь две победы в 10 матчах.

