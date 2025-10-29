Расписание матчей КХЛ на 29 октября 2025 года

Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 29 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Барыс»;

17:00. «Салават Юлав» – «Адмирал»;

19:00. «Ак Барс» – «Металлург»;

19:30. СКА – «Сибирь».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 19 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 32 очка после 20 игр.