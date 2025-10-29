Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 29 октября 2025 года

Сегодня, 29 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 29 октября 2025 года (время московское):

18:30. «Омские Ястребы» – АКМ Новомосковск;

19:00. «Ирбис» – «Чайка»;

19:00. «Кузнецкие Медведи» – «Локо-76»;

19:00. «Белые Медведи» – «Толпар»;

18:30. «Красная Армия» – «Стальные Лисы»;

19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Спартак»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Динамо» Спб;

19:00. «Академия СКА» – «СКА-1946».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 31 очками после 17 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 31 очко после 17 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.