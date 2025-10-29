Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»
В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Манта, Дамба) – 10:19 1:1 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 17:25 (pp) 2:1 Конечны (Кутюрье, Бринк) – 22:46 2:2 Кросби (Холландер, Раст) – 51:57 3:2 Бринк – 65:00
Арбитры матча отменили гол в овертайме российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Россиянин забросил шайбу на отложенном штрафе, однако гол был отменён, поскольку голкипер Артур Шилов не успел добежать до скамейки запасных, а вышедший ему на смену Малкин поразил ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Примечательно, что на последней минуте овертайма была отменена шайба «Филадельфии» из-за офсайда.
