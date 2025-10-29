Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»

Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Б
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Манта, Дамба) – 10:19     1:1 Бринк (Кейтс, Зеграс) – 17:25 (pp)     2:1 Конечны (Кутюрье, Бринк) – 22:46     2:2 Кросби (Холландер, Раст) – 51:57     3:2 Бринк – 65:00    

Арбитры матча отменили гол в овертайме российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Россиянин забросил шайбу на отложенном штрафе, однако гол был отменён, поскольку голкипер Артур Шилов не успел добежать до скамейки запасных, а вышедший ему на смену Малкин поразил ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что на последней минуте овертайма была отменена шайба «Филадельфии» из-за офсайда.

Материалы по теме
«Дикая развязка!» Два отменённых гола и массовая драка в овертайме матча НХЛ
«Дикая развязка!» Два отменённых гола и массовая драка в овертайме матча НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android