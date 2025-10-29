Судьи отменили гол Малкина в овертайме на отложенном штрафе игрока «Филадельфии»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершилось дерби Пенсильвании — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Арбитры матча отменили гол в овертайме российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Россиянин забросил шайбу на отложенном штрафе, однако гол был отменён, поскольку голкипер Артур Шилов не успел добежать до скамейки запасных, а вышедший ему на смену Малкин поразил ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что на последней минуте овертайма была отменена шайба «Филадельфии» из-за офсайда.