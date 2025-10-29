Скидки
«Это совершенно точно был его лучший матч». Беднар — о дебютном голе Бардакова в НХЛ

«Это совершенно точно был его лучший матч». Беднар — о дебютном голе Бардакова в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал дебютный гол в НХЛ нападающего Захара Бардакова. Россиянин отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нечас (Макар, Ничушкин) – 01:24 (pp)     2:0 Бардаков (Келли, Бриндли) – 03:49     3:0 Олофссон (Ашан, Ландеског) – 22:31     4:0 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 27:11 (pp)     5:0 Келли (Колтон, Бёрнс) – 28:39     5:1 Ноэсен (Коттер) – 30:08     5:2 Хэмилтон (Хьюз, Хьюз) – 31:48     5:3 Мерсер (Хишир, Майер) – 33:42     5:4 Хьюз (Братт) – 34:12     6:4 Маккиннон (Макар, Олофссон) – 35:24 (pp)     7:4 Олофссон (Маккиннон, Макар) – 43:10 (pp)     8:4 Олофссон (Друри) – 57:38    

«Это совершенно точно был лучший матч Бардакова. Всё их звено хорошо сыграло, они выглядели фантастически. Вообще-то Хэк провёл с ними собрание этим утром. Потому что они были очень хороши, когда добирались до зоны атаки, но добирались они туда не слишком часто. Они слишком много времени тратили на оборону, проводили время в своей зоне, а потом ехали на смену. Так что сегодня обсуждали детали, что они могут действовать более слаженно как тройка. Собрание прошло хорошо, и они подтвердили это сегодня своей игрой на льду. Когда все трое здорово играют, вот так может смотреться эта тройка. Думаю, все трое могут это повторить», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Видео
Первый гол Бардакова в НХЛ и пас Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Нью-Джерси»
