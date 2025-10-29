«Это совершенно точно был его лучший матч». Беднар — о дебютном голе Бардакова в НХЛ

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал дебютный гол в НХЛ нападающего Захара Бардакова. Россиянин отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (8:4).

«Это совершенно точно был лучший матч Бардакова. Всё их звено хорошо сыграло, они выглядели фантастически. Вообще-то Хэк провёл с ними собрание этим утром. Потому что они были очень хороши, когда добирались до зоны атаки, но добирались они туда не слишком часто. Они слишком много времени тратили на оборону, проводили время в своей зоне, а потом ехали на смену. Так что сегодня обсуждали детали, что они могут действовать более слаженно как тройка. Собрание прошло хорошо, и они подтвердили это сегодня своей игрой на льду. Когда все трое здорово играют, вот так может смотреться эта тройка. Думаю, все трое могут это повторить», – цитирует Беднара пресс-служба клуба.