Александр Овечкин рассказал, от чего будет зависеть его решение о завершении карьеры

Александр Овечкин рассказал, от чего будет зависеть его решение о завершении карьеры
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья. Текущий сезон является для 40-летнего форварда последним по действующему контракту с «Вашингтоном».

«Думаю, решение о завершении карьеры будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лёд. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом.

Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я всё ещё люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру», — цитирует Овечкина ESPN.

