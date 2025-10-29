Защитник «Шанхая» — о поражении от «Динамо»: очень расстроен, наша игра была безобразной

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:5).

— Я очень расстроен, игра с нашей стороны была просто безобразной. Мы совершали такие ошибки, которых обычно никогда не делаем. Соперник раз за разом попадал в наши ворота, мы не успевали понять, что творим. Наделали очень много ошибок в защите — потеряли шайбу в одном месте, и нас сразу наказали, потом сыграли в средней зоне халатно и снова напоролись на атаку.

— Может, приуныли после четырёх поражений?

— Да не сказал бы, что, когда есть очки с игры, это совсем является поражением (улыбается). Вот последние две игры – да. Думаю, что немного ментально подсели, но верю, что соберёмся к следующим играм. Мы нормально провели второй период, тренер всегда говорит нам, что проще негативить и ругаться, чем настроить команду на позитивную ноту. Ножей в раздевалке не летало сегодня.

— Давно ты таким грустным не давал интервью.

— Да потому что не хочется подставлять нашего вратаря, сегодня было много болельщиков, и неуютно возвращаться в раздевалку без очков. Обещаю собраться нашим болельщикам, мы подтянем свои огрехи в защите. Всё придёт, я знаю точно, – сказал Сомерби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.