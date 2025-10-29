Овечкин принял участие в массовой потасовке во время остановки матча с «Далласом»

В ночь с 28 на 29 октября мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки победили со счётом 1:0. В середине третьего периода участие в массовой потасовке принял российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Потасовка началась сразу после остановки игры за воротами «Далласа». Овечкин вступился за партнёра по команде, и сразу несколько игроков обеих команд сбились в кучу. Овечкин держал защитника «Старз» Алекса Петровича. Судьи успокоили разгоревшийся конфликт и не стали наказывать хоккеистов штрафными минутами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.