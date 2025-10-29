Скидки
Хоккей

«Играли, мягко говоря, не очень». Форвард «Шанхайских Драконов» — об 1:5 от «Динамо»

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Чезганов высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Сергеев, Джиошвили) – 03:11 (5x5)     0:2 Швец-Роговой (Слепышев, Пыленков) – 30:36 (5x5)     1:2 Вагнер (Сюсиз) – 32:15 (5x5)     1:3 Сикура (Уил, Ожиганов) – 40:11 (5x5)     1:4 Ильенко (Джиошвили) – 42:03 (5x5)     1:5 Пакетт (Гусев, Ожиганов) – 55:32 (5x5)    

— Даже не знаю, что именно сказать, наверное, слишком давит на нас череда поражений. А с другой стороны, те игры уже прошли, и они не должны создавать какие-то проблемы у нас в головах. Играли, мягко говоря, не очень.

— Хотя уже столько раз сыграли с подопечными Кудашова.
— Да, тоже думал об этом, соперник уже «старый» и вроде знаем его. Мы готовились как всегда, но именно сегодня наши маленькие ошибки и детали стоили нам пять голов. Плюс в большинстве мы перестали вообще забивать, очень хромает этот момент.

— Показательным было неудачное большинство, когда играли «5 на 3».
— Да, у «Динамо» играли два с половиной игрока, потому что у одного и клюшки-то не было. Думаю, каждый из нас уже сделал выводы из той ситуации и остальных. Мы должны сами наказывать соперника за удаления, а не они нас. Да ладно, уже эта игра в прошлом, что унывать. Тренеры разберут нашу игру, заиграем лучше, я уверен, – сказал Чезганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

