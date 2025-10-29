«Играли, мягко говоря, не очень». Форвард «Шанхайских Драконов» — об 1:5 от «Динамо»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Чезганов высказался о поражении в матче с московским «Динамо» (1:5).

— Даже не знаю, что именно сказать, наверное, слишком давит на нас череда поражений. А с другой стороны, те игры уже прошли, и они не должны создавать какие-то проблемы у нас в головах. Играли, мягко говоря, не очень.

— Хотя уже столько раз сыграли с подопечными Кудашова.

— Да, тоже думал об этом, соперник уже «старый» и вроде знаем его. Мы готовились как всегда, но именно сегодня наши маленькие ошибки и детали стоили нам пять голов. Плюс в большинстве мы перестали вообще забивать, очень хромает этот момент.

— Показательным было неудачное большинство, когда играли «5 на 3».

— Да, у «Динамо» играли два с половиной игрока, потому что у одного и клюшки-то не было. Думаю, каждый из нас уже сделал выводы из той ситуации и остальных. Мы должны сами наказывать соперника за удаления, а не они нас. Да ладно, уже эта игра в прошлом, что унывать. Тренеры разберут нашу игру, заиграем лучше, я уверен, – сказал Чезганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.