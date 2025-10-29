«Даллас» продлил контракт с защитником Томасом Харли на $ 84,7 млн

«Даллас Старз» продлил контракт с защитником Томасом Харли на восемь лет и $ 84,7 млн. Средняя годовая зарплата (кэпхит) 24-летнего защитника составит $ 10,587 млн. Его действующий договор с кэпхитом $ 4 млн рассчитан до 30 июня 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Харли был выбран «Далласом» под 18-м общим номером на драфте-2019. За два последних сезона игрок обороны набрал 97 очков — забросил 31 шайбу и отдал 66 результативных передач в 157 матчах регулярных чемпионатов НХЛ при показателе полезности «+60».

В 10 играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ Харли набрал восемь очков — забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.