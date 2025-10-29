Скидки
Минувший игровой день НХЛ стал третьим по результативности в истории лиги
Минувший игровой день НХЛ стал третьим по результативности в истории лиги. Сегодня, 29 октября, состоялись 16 матчей, в которых приняли участие все 32 команды лиги. 109 голов забили за минувший игровой день в НХЛ.

109 заброшенных шайб – третий показатель в истории НХЛ. Рекорд был установлен 4 ноября 2023 года, тогда в 15 играх было забито 114 голов.

Сегодня средняя результативность команд составила 3,406 шайбы. Ранее в сезоне-2025/2026 клубы забивали в среднем по 3,1 гола за матч. Отметим, что в этом регулярном чемпионате больше не будет дней, в которых сыграют 32 команды. Завтра в игровом дне НХЛ запланирован лишь один матч.

