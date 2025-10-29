Спронг — о поражении ЦСКА от «Спартака»: мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить
Поделиться
Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) и отметил, что исход матча решила игра спецбригад.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4) 1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5) 2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4) 2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4) 3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)
— За четыре минуты до конца мы заработали два удаления. У них хорошие бригады большинства, они воспользовались своими моментами. У них было две попытки большинства, одно они реализовали. Мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить за это.
— Успели проникнуться принципиальностью противостояния ЦСКА со «Спартаком», почувствовали это в раздевалке?
— Да, это было заметно и по прошлому матчу между нами. Я считаю, мы сегодня выстрелили себе в ногу. Мы играли лучше и не должны были проигрывать. Когда допускаешь ошибки, сильная команда наказывает за это, — цитирует Спронга пресс-служба клуба.
Комментарии
- 29 октября 2025
-
12:25
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:39
-
08:32
-
08:25
-
08:09
-
07:55
-
07:50
-
07:40
-
07:35
-
07:22
-
07:15
-
07:09
-
07:00
-
06:55
-
06:38
-
06:33
-
06:22
-
06:17
-
06:07
-
05:56
-
05:45
-
05:40
-
05:29