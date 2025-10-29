Спронг — о поражении ЦСКА от «Спартака»: мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) и отметил, что исход матча решила игра спецбригад.

— За четыре минуты до конца мы заработали два удаления. У них хорошие бригады большинства, они воспользовались своими моментами. У них было две попытки большинства, одно они реализовали. Мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить за это.

— Успели проникнуться принципиальностью противостояния ЦСКА со «Спартаком», почувствовали это в раздевалке?

— Да, это было заметно и по прошлому матчу между нами. Я считаю, мы сегодня выстрелили себе в ногу. Мы играли лучше и не должны были проигрывать. Когда допускаешь ошибки, сильная команда наказывает за это, — цитирует Спронга пресс-служба клуба.