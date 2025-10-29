Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спронг — о поражении ЦСКА от «Спартака»: мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить

Спронг — о поражении ЦСКА от «Спартака»: мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) и отметил, что исход матча решила игра спецбригад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4)     1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5)     2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4)     2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4)     3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)    

— За четыре минуты до конца мы заработали два удаления. У них хорошие бригады большинства, они воспользовались своими моментами. У них было две попытки большинства, одно они реализовали. Мы дали им шансы, и они заставили нас заплатить за это.

— Успели проникнуться принципиальностью противостояния ЦСКА со «Спартаком», почувствовали это в раздевалке?
— Да, это было заметно и по прошлому матчу между нами. Я считаю, мы сегодня выстрелили себе в ногу. Мы играли лучше и не должны были проигрывать. Когда допускаешь ошибки, сильная команда наказывает за это, — цитирует Спронга пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» на последней минуте вырвал победу у ЦСКА в столичном дерби в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android