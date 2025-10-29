Скидки
«Кто больше отдастся игре, тот обычно и побеждает». Жамнов — о дерби «Спартака» с ЦСКА

«Кто больше отдастся игре, тот обычно и побеждает». Жамнов — о дерби «Спартака» с ЦСКА
Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал победу в дерби с ЦСКА (3:2) и заявил о важности настроя на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4)     1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5)     2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4)     2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4)     3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)    

– Является ли для вас эта победа более ценной, учитывая, каким тяжёлым был третий период – когда приходилось много терпеть и было много атак от соперника?
– Как говорится, дерби есть дерби – и любая победа, она очень важна в таких матчах. Особенно с таким соперником, как ЦСКА. Ясно, что третий период начал складываться не так, как мы хотели бы – появилась нервозность. «Трясогузка» какая-то пошла у некоторых игроков, поэтому хорошо, что была рекламная пауза – она нам чуть помогла, чтобы поговорить с ребятами.

– Стоит отметить, что «Спартак» под вашим руководством очень удачно играет против ЦСКА, по статистике очных встреч. Есть ли у вас какое-то объяснение этому?
– Сразу скажу – нет. Знаете, мне было бы приятно, если бы со всеми командами у нас складывалось хорошо. Пока складывается так, но ещё раз говорю – здесь больше зависит от настроя игроков и того, насколько правильно они играют и выполняют игровое задание. Любая игра начинается 50 на 50, со счёта 0:0 – и кто сыграет правильно, кто больше отдастся игре, тот обычно и побеждает. Бывают, конечно, исключения, если где-то не повезло – но в основном, кто больше хочет победить, тот и побеждает, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

