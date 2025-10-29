Скидки
Главная Хоккей Новости

«Фолы и удаления сломали всю игру». Никитин — о причине поражения ЦСКА от «Спартака»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3) и заявил, что удаления подвели армейскую команду. «Спартак» забил победный гол на последней минуте третьего периода при игре в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Тодд (Кин, Мальцев) – 04:19 (5x4)     1:1 Полтапов (Дроздов, Охотюк) – 11:22 (5x5)     2:1 Мальцев (Ружичка, Кин) – 16:42 (5x4)     2:2 Спронг (Соркин, Коваленко) – 27:10 (5x4)     3:2 Ружичка (Тодд, Кин) – 59:20 (5x4)    

— Да здесь очевидно всё. Фолы и удаления сломали всю игру. Всё очевидно.

— Во второй половине игры ЦСКА доминировал, хорошо играли, но как бороться с этими ненужными удалениями?
— Если бы знал — я бы уже поборол данную ситуацию. Мозг должен быть, и характер — вот и всё. Наверное, по-другому никак. Сегодня соперник не заставлял нас этого делать. Сами виноваты.

— Согласитесь, что именно по качеству игры, особенно во втором периоде, когда вы «Спартак» запирали в зоне, делали и накладывали смены, что это та игра, к которой вы стремитесь? Может, это один из лучших матчей для вас в сезоне?
— Сейчас парням сказали, что игра как раз состоит из многих компонентов, которые все без исключения могут быть критически важными. У нас пока не хватает мастерства. Наверное, мастерства в таком широком смысле, чтобы контролировать все аспекты игры. Мы сегодня контролировали только часть, не смогли контролировать нашу дисциплину, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

