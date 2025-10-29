«Фолы и удаления сломали всю игру». Никитин — о причине поражения ЦСКА от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:3) и заявил, что удаления подвели армейскую команду. «Спартак» забил победный гол на последней минуте третьего периода при игре в большинстве.

— Да здесь очевидно всё. Фолы и удаления сломали всю игру. Всё очевидно.

— Во второй половине игры ЦСКА доминировал, хорошо играли, но как бороться с этими ненужными удалениями?

— Если бы знал — я бы уже поборол данную ситуацию. Мозг должен быть, и характер — вот и всё. Наверное, по-другому никак. Сегодня соперник не заставлял нас этого делать. Сами виноваты.

— Согласитесь, что именно по качеству игры, особенно во втором периоде, когда вы «Спартак» запирали в зоне, делали и накладывали смены, что это та игра, к которой вы стремитесь? Может, это один из лучших матчей для вас в сезоне?

— Сейчас парням сказали, что игра как раз состоит из многих компонентов, которые все без исключения могут быть критически важными. У нас пока не хватает мастерства. Наверное, мастерства в таком широком смысле, чтобы контролировать все аспекты игры. Мы сегодня контролировали только часть, не смогли контролировать нашу дисциплину, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.