«Авангард» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 29 октября, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и казахстанским «Барысом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В прошлой игре в Астане казахстанский клуб одержал уверенную победу со счётом 6:2. На данный момент «Авангард» имеет двухматчевую серию поражений.

«Авангард» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» расположился на седьмой строчке Востока КХЛ.

