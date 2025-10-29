Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед среди российских вратарей НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский записал на свой счёт победу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Голкипер вышел на третье место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей в истории лиги.

Эта победа стала для 31-летнего вратаря 333-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Василевский сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным, выступавшим за «Лайтнинг», «Виннипег», «Финикс», «Эдмонтон» и «Чикаго». Они делят третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко! ИГРАТЬ

Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).