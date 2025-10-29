Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед среди российских вратарей НХЛ
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский записал на свой счёт победу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Голкипер вышел на третье место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей в истории лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 10:31 0:2 Хагель (Чирелли) – 35:37 1:2 Евангелиста (Хаула, Шей) – 45:05 (pp) 1:3 Д'Астус (Пойнт, Кучеров) – 47:58 2:3 Форсберг (Евангелиста, Хаула) – 57:54 2:4 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 59:07 2:5 Гиргенсонс (Хольмберг, Чернак) – 59:33
Эта победа стала для 31-летнего вратаря 333-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Василевский сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным, выступавшим за «Лайтнинг», «Виннипег», «Финикс», «Эдмонтон» и «Чикаго». Они делят третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов.
Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).
