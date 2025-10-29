Скидки
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед среди российских вратарей НХЛ

Андрей Василевский вышел на третье место по числу побед среди российских вратарей НХЛ
Комментарии

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский записал на свой счёт победу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2). Голкипер вышел на третье место по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ среди российских вратарей в истории лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 02:45 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Гиргенсонс (Хольмберг, Гурд) – 10:31     0:2 Хагель (Чирелли) – 35:37     1:2 Евангелиста (Хаула, Шей) – 45:05 (pp)     1:3 Д'Астус (Пойнт, Кучеров) – 47:58     2:3 Форсберг (Евангелиста, Хаула) – 57:54     2:4 Кучеров (Хагель, Чирелли) – 59:07     2:5 Гиргенсонс (Хольмберг, Чернак) – 59:33    

Эта победа стала для 31-летнего вратаря 333-й в регулярных чемпионатах за карьеру. Василевский сравнялся по этому показателю с Николаем Хабибулиным, выступавшим за «Лайтнинг», «Виннипег», «Финикс», «Эдмонтон» и «Чикаго». Они делят третье место в истории НХЛ среди российских голкиперов.

Лидирует Сергей Бобровский из «Флориды Пантерз» (434 выигранных матча), на второй строчке Евгений Набоков (353 игры).

Новости. Хоккей
