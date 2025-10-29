Скидки
Андрей Назаров оценил уровень развития и популярности Континентальной лиги

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что Континентальная хоккейная лига набирает популярность, а болельщики всё больше заполняют трибуны.

«В КХЛ каждый день очень много интересных матчей. Наконец-то у игроков, как говорят в хоккее, побежали ноги, сказывается короткая предсезонка. Теперь главное — не растерять форму на дистанции, регулярный чемпионат длинный. Неожиданных результатов, кстати, тоже хватает: достаточно посмотреть в турнирную таблицу.

Радует, что наша лига развивается, цены на билеты растут, спорт и российский хоккей вышли на пик своей популярности. Появляются внутренние звёзды, которых нужно раскручивать с усиленной энергией. Растёт молодёжь, но и некоторые ветераны продолжают держать уровень. Отмечу и великолепную картинку, приятно смотреть матчи. На федеральном телевидении нужно показывать ещё больше хоккея.

Похоже, после известного случая игроки в КХЛ перестали бить судей и сконцентрировались на результате и заброшенных шайбах, и это правильно. У каждого своя работа, все должны выполнять свои обязанности и уважать друг друга», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

