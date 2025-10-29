«Салават Юлаев» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ- 2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. На данный момент «Салават Юлаев» имеет действующую трёхматчевую победную серию. «Адмирал» проиграл четыре матча кряду.
«Салават Юлаев» после 18 матчей расположился на последнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» занимает девятую строчку в таблице Востока.
