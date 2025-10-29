Скидки
Главная Хоккей Новости

Владислав Третьяк похвалил Ивана Морозова за признание вины в употреблении кокаина

Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк похвалил нападающего «Спартака» Ивана Морозова за раскаяние в употреблении кокаина. Ранее форвард был отстранён от игр и тренировок за употребление допинга, за что позднее хоккеист принёс извинения клубу и болельщикам.

«Вернётся ли Морозов в хоккей? Это зависит от него. Но то, что он признал свою вину, — это очень важно. Мало людей, которые не ошибаются, и если он признал эту ошибку, готов её искупить на ледовой площадке, то, значит, он молодец», — цитирует Третьяка ТАСС.

О нахождении запрещённого вещества в допинг-пробе Морозова, которая была сдана во время Кубка мэра Москвы в августе, было объявлено 16 сентября.

