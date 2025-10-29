Главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Ефимов перешёл на работу в клуб МХЛ

Главный тренер «Динамо» Санкт-Петербург Игорь Ефимов возвращается к работе с молодёжной командой, сообщает пресс-служба клуба. Также сообщается, что тренер «Динамо» СПб Виталий Атюшов и наставник МХК «Динамо Санкт-Петербург» Михаил Вареник покидают свои посты.

51-летний специалист возглавил команду ВХЛ «Динамо» в межсезонье. Специалист встал на тренерский мостик в 2007 году. Начинал с юниоров, но быстро дошёл до КХЛ, входил в тренерские штабы «Локомотива», СКА, ХК «Сочи», «Трактора» и «Амура». В сезоне-2021/2022 возглавлял юниорскую сборную России. С ВХЛ знаком благодаря работе в «СКА-Нева» с 2016 по 2019 год.