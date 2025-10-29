Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых 10 матчах сезона

Овечкин повторил личный антирекорд результативности в стартовых 10 матчах сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 10-й матч в текущем сезоне с «Даллас Старз» (0:1) и не смог отметиться заброшенной шайбой. На данный момент на его счету лишь два гола в сезоне. Овечкин в стартовых 10 встречах сезона в карьере ни разу не забивал меньше, но трижды останавливался на отметке в две шайбы.

В сезоне-2008/2009 Овечкин забросил две шайбы за 11 матчей. В общей сложности в том сезоне россиянин забил 56 голов — это второй лучший результат в карьере форварда.

В сезоне-2012/2013 за стартовые 10 матчей Овечкин забил только два гола, в итоге завершив регулярный чемпионат с 32 шайбами в 48 встречах.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd

В сезоне-2023/2024 был установлен личный антирекорд. Овечкин открыл счёт своим голам лишь в пятом матче сезона. В итоге за первые 12 матчей российский форвард забросил только две шайбы. В том сезоне Овечкин забил 31 гол в 79 матчах — антирекорд для россиянина в НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин вспомнил молодость! Опять не забил, зато поучаствовал в массовой потасовке
Видео
Овечкин вспомнил молодость! Опять не забил, зато поучаствовал в массовой потасовке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android