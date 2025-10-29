Плющев — о допинге Морозова: если хочет вернуться, то должен пожертвовать своими шалостями

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал отстранение нападающего «Спартака» Ивана Морозова за кокаин. Ранее хоккеист признался в употреблении наркотика и извинился перед клубом и болельщиками. На данный момент Морозов отстранён от матчей и тренировок.

«Если честно, сложно всё это дело комментировать. Сам факт, что человек употреблял, означает, что для этого были условия. Это не очень приятная история. Что касается его возвращения в хоккей, всё будет зависеть от него. Если хочет вернуться, значит, он должен пожертвовать своими шалостями, заняться самим собой и доказать, что он готов к работе.

Если он действительно понял, что у него с головой было в своё время не всё нормально, и он решил испытать судьбу, хотя уже тысячу раз доказывали, что это глупость абсолютная, то он вернётся. Да, может быть, чем-то придётся пожертвовать, да, может быть, будут какие-то санкции, но всё зависит только от него», – цитирует Плющева «РИА Новости».