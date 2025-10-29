Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет заключительная четвёртая встреча команд в текущем сезоне. Ранее «Металлург» одержал две победы в трёх прошедших матчах. «Ак Барс» имеет внушительную 10-матчевую победную серию.

На данный момент «Металлург» возглавляет сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» расположился на втором месте Востока КХЛ.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android