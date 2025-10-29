«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2025, среда. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск

Это будет заключительная четвёртая встреча команд в текущем сезоне. Ранее «Металлург» одержал две победы в трёх прошедших матчах. «Ак Барс» имеет внушительную 10-матчевую победную серию.

На данный момент «Металлург» возглавляет сводную таблицу Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» расположился на втором месте Востока КХЛ.