Нападающие Бурдасов и Сетдиков подписали контракты с «Ладой» до конца сезона

Нападающие Бурдасов и Сетдиков подписали контракты с «Ладой» до конца сезона
Нападающие Антон Бурдасов и Никита Сетдиков подписали контракты с «Ладой» до конца сезона, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Бурдасов провёл 53 матча за «Барыс», в которых набрал 17 очков — забросил 12 шайб и отдал пять результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 34-летний нападающий набрал 426 очков — забил 220 голов и отдал 206 передач в 801 матче.

Сетдиков в прошлом сезоне за 51 матч в составе «Барыса» набрал 18 очков — забил девять голов и отдал девять результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге 30-летний форвард набрал 105 (42+63) очков в 297 матчах.

