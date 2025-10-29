СКА — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 29 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и новосибирской «Сибирью». Матч на стадионе «Ледовый» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. СКА после 18 матчей набрал 18 очков и расположился на девятом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Сибирь» с 16 очками после 18 встреч занимает 10-ю строчку в таблице Востока.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.