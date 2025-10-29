Фетисов прокомментировал участие Овечкина в массовой потасовке в игре с «Далласом»
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об участии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в массовой потасовке в игре с «Даллас Старз» (0:1). Судьи успокоили разгоревшийся конфликт и не стали наказывать хоккеистов штрафными минутами.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сегин (Хейсканен, Рантанен) – 20:43 (pp)
«Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша – физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них – это ни о чём. Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным, если бы уходил от этого», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».
