Фетисов прокомментировал участие Овечкина в массовой потасовке в игре с «Далласом»

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об участии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в массовой потасовке в игре с «Даллас Старз» (0:1). Судьи успокоили разгоревшийся конфликт и не стали наказывать хоккеистов штрафными минутами.

«Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша – физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них – это ни о чём. Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным, если бы уходил от этого», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».