Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов прокомментировал участие Овечкина в массовой потасовке в игре с «Далласом»

Фетисов прокомментировал участие Овечкина в массовой потасовке в игре с «Далласом»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об участии российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в массовой потасовке в игре с «Даллас Старз» (0:1). Судьи успокоили разгоревшийся конфликт и не стали наказывать хоккеистов штрафными минутами.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Сегин (Хейсканен, Рантанен) – 20:43 (pp)    

«Хоккей такая игра, что стычки и драки в ней бывают. Саша – физически здоровый парень, как настоящий русский богатырь. Потому для него участие в них – это ни о чём. Естественно, что в таких ситуациях нужно и за своих товарищей заступаться, и за команду. И он бы не был Овечкиным, если бы уходил от этого», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Видео
Овечкин принял участие в массовой потасовке во время остановки матча с «Далласом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android