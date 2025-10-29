Скидки
Золотую медаль сборной России с ЧМ-2009 выставили на аукцион

Комментарии

Золотая медаль сборной России по хоккею с чемпионата мира 2009 года выставлена на аукционе «Литфонда» 6 ноября, сообщается на сайте организации.

Медаль принадлежит бывшему генеральному менеджеру сборной Павлу Попову. Также среди его лотов на аукционе будут представлены часы Hublot, изготовленные для победителей Кубка Гагарина в составе СКА (2015), часы Aviator к 85-летию ЦСКА и часы Tissot, заказанные в честь победы сборной в Евротуре в 2008 году.

Стартовая цена медали — 5 млн рублей, часов — от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей, отмечает ТАСС.

Дата аукциона совпадает с проведением в Санкт-Петербурге хоккейного турнира «Кубок будущего», который пройдёт с 6 по 9 ноября в спортивном комплексе «Юбилейный».

