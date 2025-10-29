Скидки
Расписание матчей НХЛ на 30 октября 2025 года

В ночь на 30 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 30 октября 2025 года (время московское):

2:30. «Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 16 очками после 11 матчей возглавляет «Юта Мамонт». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 16 очков после 10 встреч. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится 17 апреля 2026 года.

