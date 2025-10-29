Ги Буше рассказал об ошибках «Авангарда» в проигранных матчах с «Барысом» и «Металлургом»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об ошибках омского клуба в проигранных матчах с «Барысом» (2:6) и «Металлургом» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5) 0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5) 1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4) 1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4) 1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)
«В первой игре с этим соперником [«Барысом»] нам не хватило энергии, отсюда были все наши проблемы. Равно как и в игре с Магнитогорском, нас подкосили удаления. Если сегодня мы исправим эти два компонента, то всё у нас получится», —приводит слова Буше телеграм-канал «Авангарда».
Сегодня, 29 сентября, «Авангард» вновь сыграет с астанинским «Барысом».
«Авангард» с 25 очками в активе занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. На данный момент омская команда имеет двухматчевую серию поражений.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 октября 2025
-
17:08
-
17:06
-
16:47
-
16:30
-
16:16
-
16:00
-
15:50
-
15:44
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:15
-
13:50
-
13:30
-
13:10
-
12:55
-
12:25
-
11:55
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:30
-
10:15
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:39
-
08:32
-
08:25
-
08:09
-
07:55