Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше рассказал об ошибках «Авангарда» в проигранных матчах с «Барысом» и «Металлургом»

Ги Буше рассказал об ошибках «Авангарда» в проигранных матчах с «Барысом» и «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об ошибках омского клуба в проигранных матчах с «Барысом» (2:6) и «Металлургом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Сиряцкий) – 09:31 (5x5)     0:2 Коротков (Минулин) – 24:23 (4x5)     1:2 Шарипзянов (Прохоркин, Серебряков) – 27:01 (5x4)     1:3 Петунин (Пресс, Михайлис) – 28:31 (5x4)     1:4 Ткачёв (Пресс, Яковлев) – 38:15 (5x3)    

«В первой игре с этим соперником [«Барысом»] нам не хватило энергии, отсюда были все наши проблемы. Равно как и в игре с Магнитогорском, нас подкосили удаления. Если сегодня мы исправим эти два компонента, то всё у нас получится», —приводит слова Буше телеграм-канал «Авангарда».

Сегодня, 29 сентября, «Авангард» вновь сыграет с астанинским «Барысом».

«Авангард» с 25 очками в активе занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. На данный момент омская команда имеет двухматчевую серию поражений.

Материалы по теме
Фото
«Авангард» представил логотип к 75-летию омского хоккея
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android