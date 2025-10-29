Ги Буше рассказал об ошибках «Авангарда» в проигранных матчах с «Барысом» и «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об ошибках омского клуба в проигранных матчах с «Барысом» (2:6) и «Металлургом» (1:4).

«В первой игре с этим соперником [«Барысом»] нам не хватило энергии, отсюда были все наши проблемы. Равно как и в игре с Магнитогорском, нас подкосили удаления. Если сегодня мы исправим эти два компонента, то всё у нас получится», —приводит слова Буше телеграм-канал «Авангарда».

Сегодня, 29 сентября, «Авангард» вновь сыграет с астанинским «Барысом».

«Авангард» с 25 очками в активе занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. На данный момент омская команда имеет двухматчевую серию поражений.