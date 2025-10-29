Главный тренер «Миннесоты» встретится с Кириллом Капризовым, чтобы обсудить потери игрока

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс планирует встретиться с российским форвардом «дикарей» Кириллом Капризовым, чтобы обсудить потери игрока в матчах.

«Я вижу парня, который очень хочет побеждать, хочет изменить ситуацию. Думаю, мне нужно с ним поговорить о некоторых аспектах его игры. Дело не в отсутствии усилий или осторожности. Я просто думаю, что бывают моменты, когда нужно принимать более взвешенные решения. Но, помимо этого, иногда приходится делать неправильные вещи по правильным причинам, верно?

Нам нужно направить заботу об игроках и эту энергию в правильное русло и продолжать двигаться вперёд в позитивном направлении», — приводит слова Хайнса The Hockey News.

В последних двух играх Капризов допустил пять потерь. Три из них привели к прямым голам, а ещё одна — к удалению, которое в итоге завершилось пропущенной шайбой.