«Юта» подписала контакт с нападающим Логаном Кули на общую сумму $ 80 млн

Пресс-служба «Юты Мамонт» объявила, что клуб подписал восьмилетний контракт с нападающим Логаном Кули на общую сумму $ 80 млн. Кэпхит составил $ 10 млн.

21-летний Кули в нынешнем сезоне забросил восемь шайб и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «+5» в 11 играх сезона-2025/2026.

«Я рад продлить контракт с «Ютой» на восемь лет. Здорово играть с такими товарищами по команде, а жизнь в Юте была потрясающей с самого первого дня. У нас есть возможность сделать здесь что-то особенное благодаря невероятным людям в организации. Это потрясающий день для меня и моей семьи, и я горжусь тем, что посвящаю себя штату Юта и данной команде», — заявил Кули.

Кули за «Юту» и «Аризону Койотс» провёл 168 матчей, набрав 121 (53+68) очко.