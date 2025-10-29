Фрэнк Серавалли назвал клуб НХЛ, в который может перейти Артемий Панарин

Инсайдер Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х высказал мнение, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может перейти в «Каролину Харрикейнз».

«Артемий Панарин может стать игроком «Каролины», нужно заострить на нём внимание. Мы знаем, что «Каролина» хочет играть агрессивно. Если «Рейнджерс» останутся в самом низу турнирной таблицы, может, «Каролина» сумеет убедить Панарина перейти к ним. Думаю, это был бы отличный вариант», — заявил Серавалли.

В текущем сезоне Панарин забросил две шайбы и отдал пять голевых передач в 11 играх.

Ранее инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что Панарин отказался делать скидку клубу по новому контракту. Действующее соглашение 33-летнего форварда «Рейнджерс» рассчитано до 30 июня 2026 года с кэпхитом $ 11,64 млн.